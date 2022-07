Marigliano, il Sindaco Metropolitano Manfredi inaugura l’opera “Su con il Murales”

Condividi

Il Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi e il Sindaco di Marigliano Peppe Jossa, hanno inaugurato stamane “Su con il Murales”, un opera promossa dall’Amministrazione Comunale di Marigliano e finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e coordinata dal gruppo INWARD.

A realizzare il murales l’artista Teso, storica firma del graffiti writing napoletano e oggi creativo urbano e illustratore affermato. L’opera, realizzata sulla facciata della Scuola Elementare “Pacinotti”, è dedicata allo sport e si ispira alle creazioni degli studenti dell’indirizzo artistico del Liceo C.Colombo di Marigliano,.

L’opera, dal titolo “Tutt’uno”, rappresenta una sintesi delle creazioni realizzate dai giovanissimi alunni della scuola Pacinotti.

Il murales raffigura, stilizzati, una serie di sport, incardinati dinamicamente tra rotazioni, slanci e movimenti.

A marcare il gruppo di atleti raffigurati è una grande onda, mentre sullo sfondo campeggia il ben noto Monte Somma. L’opera completa il trittico con le due precedenti già realizzate sulle facciate di edilizia popolare di Via Amendola.

Così Manfredi a margine dell’evento:

“E’ un nostro obiettivo puntare a riqualificare i luoghi più abbandonati della nostra area metropolitana. Un grande impegno che continuerà nei prossimi anni per fare in modo che ci sia una risposta concreta a quelli che sono i bisogni dei cittadini. un piano di trasformazione urbana che punti a maggiore dignità, identità, servizi di migliore qualità e dia l’opportunità di crescita sia culturale che lavorativa per tutto il territorio”.

“Un progetto che punta alla riqualificazione del territorio che è stato realizzato grazie al finanziamento della Città Metropolitana – ha dichiarato a sua volta il Sindaco di Marigliano, Giuseppe Jossa – un progetto prodotto da artisti di caratura internazionale e con il contributo del liceo Colombo. Una sinergia forte tra gli studenti, artisti e le istituzioni”.