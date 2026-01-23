Marigliano, convocato dal Prefetto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

1 minuto di lettura

Condividi

Marigliano (NA), 23 gennaio – Si è tenuto ieri il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari in seguito ad un incontro tenutosi qualche giorno fa proprio tra il sindaco e il Prefetto.

Nel corso dell’incontro, sono stati evidenziati i dati riguardanti denunce ed episodi di delinquenza su Marigliano: è emerso che non c’è stato un incremento di casi, ma anzi una diminuzione rispetto agli anni passati, sebbene resti alta l’attenzione sulla sicurezza del territorio e la necessità di incrementare i controlli.

Dall’incontro è emersa anche la necessità che i cittadini denuncino sempre episodi di delinquenza o criminalità, collaborando così con le forze dell’ordine.

“Ringrazio il Prefetto che, dopo l’incontro con me avvenuto qualche giorno fa, ha convocato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica garantendo massimo impegno per il territorio di Marigliano. Siamo certi che il dialogo ed il coordinamento tra le istituzioni sono fondamentali per migliorare la sicurezza dei cittadini”, commenta il sindaco Gaetano Bocchino.

Al comitato hanno partecipato l’assessore alla sicurezza Antonio Allocca e il responsabile del comando di Polizia municipale Emiliano Nacar, in luogo del sindaco Gaetano Bocchino (indisponibile per motivi di salute)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.