Mariglianella, presso la Casa Comunale arriva la Befana Sociale con Angelo Iannelli e lo spettacolo di Mago Pepe

Al Comune di Mariglianella, come da tradizione, arriva la Befana Sociale e porta regali per tutti i bambini, le bambine e doni fantastici per ragazzi “Speciali”. La manifestazione si svolgerà lunedì 6 Gennaio a partire dalle ore 10:00 presso la Sala Consiliare del Comune. Una mattinata di festa per una kermesse giunta alla sua sesta Edizione. L’evento è organizzato dal Comune di Mariglianella in collaborazione con l’Associazione Vesuvius A.P.S e curato come tradizione dall’ Ambasciatore del Sorriso, l’attore Angelo Iannelli che donerà calze, giocattoli, favolette e non farà mancare la sua allegria. Molto atteso lo spettacolo di Mago Pepe Magic Cabaret ricco di giochi, musica, balli e tanto divertimento. Non mancheranno ospiti dello spettacolo a sorpresa e un brindisi finale per festeggiare il nuovo anno con le famiglie partecipanti. La manifestazione sociale si avvale, inoltre, del patrocinio morale di Telethon. L’iniziativa è fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Arcangelo Russo e dall’Assessore Sport, Cultura e Spettacolo Felice Porcaro.

