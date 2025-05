Mariarca Viscovo: “Sostenibilità, diritti umani e inclusione: così costruiamo il futuro della nostra comunità”

3 minuto di lettura

Due giornate all’insegna dell’impegno civico, della sostenibilità ambientale e della partecipazione giovanile hanno animato l’Istituto di Istruzione Superiore Sannino-De Cillis, nel cuore della Sesta Municipalità di Napoli. A sottolineare l’importanza di queste iniziative è stata l’Assessore alle Politiche Sociali Mariarca Viscovo, intervenuta in entrambe le occasioni in rappresentanza dell’amministrazione municipale:

«Attraverso la scuola possiamo seminare valori fondamentali come la solidarietà, l’inclusione e il rispetto per l’ambiente. Le ragazze e i ragazzi del nostro territorio ci dimostrano che il cambiamento parte davvero dalle nuove generazioni».

Il 21 maggio si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “#facciamorete”, promosso per le classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Napoli, incentrato sul tema dell’attivismo giovanile e della responsabilità sociale.

Durante l’evento, l’Assessore Viscovo ha aperto con una dichiarazione che ha segnato l’intera giornata:

«Il titolo del concorso, ispirato alla celebre frase di Gandhi – leader spirituale e riferimento globale per i diritti umani – “Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”, è molto più di uno slogan: è un invito alla responsabilità personale e collettiva. È significativo che tutto questo parta dagli studenti dell’indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale”, dove la cura, l’ascolto e l’empatia diventano strumenti di trasformazione sociale. Questa iniziativa incarna appieno lo spirito della Costituzione e dell’educazione alla democrazia. Un’esperienza che si collega idealmente al progetto europeo DAY – Democratic Activation of Youth, che ho sostenuto proprio in questa scuola, e che ha messo in rete studenti e istituzioni, in un percorso di autentica cittadinanza attiva».

Al fianco dell’Assessore Viscovo, sono intervenuti la dirigente scolastica Angela Mormone, la professoressa Rosaura Orlando, psicologa e pedagogista, referente di questo indirizzo di studi per l’Istituto, il judoka e vicecampione del mondo Christian Parlati e la neo Cavaliere della Repubblica Marta Russo, portando testimonianze di coraggio, impegno e determinazione.

Il giorno successivo, nella cornice della Giornata Mondiale della Biodiversità, l’Assessore – che è anche Legale Internazionale – ha richiamato i principi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottolineando come l’Istituto De Cillis risponda pienamente alla sfida lanciata dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, attraverso percorsi che parlano di biodiversità, sicurezza alimentare, lotta al cambiamento climatico e innovazione responsabile.

A testimonianza concreta di questi principi, l’Istituto si distingue per la presenza della sua fattoria didattica e per le numerose progettualità ambientali, che contribuiscono a rendere l’educazione una leva di trasformazione per il territorio.

«Iniziative come questa – ha dichiarato – ci ricordano che la biodiversità non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano, un’alleanza tra sapere tradizionale e tecnologie intelligenti, tra natura e futuro. Il Green 4.0 non è solo agricoltura innovativa, ma un modo nuovo di abitare la terra, con responsabilità e visione. Celebrare la biodiversità oggi significa celebrare la vita stessa, la resilienza dei territori e la forza della formazione.»

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, Patrizia Marini , presidente della rete nazionale degli istituti agrari , Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania, gli Assessori Regionali Nicola Caputo e Armida Filippelli, il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Ettore Acerra , l’onorevole Massimiliano Manfredi e la dirigente scolastica Angela Mormone, in un clima di piena sinergia tra istituzioni, scuola e società civile.

