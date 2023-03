Mariapia Rapuano ospite dell’Hug – hub di Guardia Sanframondi per la presentazione di “Scaffali di ricordi”

Condividi

Grande partecipazione venerdì scorso presso la sede dell’Hug- hub giovani, dove è stato presentato il romanzo introspettivo di Mariapia Rapuano nell’ambito della kermesse letteraria “In Guardia, si legge!”.

Il libro, dal titolo “Scaffali di ricordi” (Edizioni 2000diciassette), ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso e lo ha emozionato catturando l’attenzione grazie ai contenuti toccanti ed esposti tramite uno stile letterario profondo ma allo stesso tempo familiare, che ha contribuito al coinvolgimento emotivo degli ascoltatori.

Così recita la quarta di copertina del testo:

“La storia di una donna che corre sul filo della memoria e lungo le sponde di un fiume. Matilde è legata fin dall’infanzia al borgo natio, che anche idealmente non abbandona mai, neanche quando la vita la porta in altre città. Narra tutta la storia della sua esistenza, ricca di gioie ma soprattutto di travagli, disagi, difficoltà, tragedie; dalle quali si risolleva con la forza di volontà e il coraggio che la contraddistinguono. È una “ragazza del Sud Italia”: volitiva, che riesce a raggiungere i suoi obiettivi, a dispetto dei pregiudizi e delle mentalità retrograde che la circondano. Ne viene fuori una figura femminile sempre alla ricerca della vera sé stessa e per questo è uno sprono e uno stimolo per i lettori a guardare sempre nel proprio cuore”

“Gnothi sautón”: “conosci te stesso”: la protagonista, alla ricerca della propria individualità, spinge con delicatezza il lettore ad una introspezione che dal personaggio di Matilde finisce per coinvolgerlo personalmente e lo guida alla riflessione su sé stesso e sulla propria esistenza.

Ad accompagnare la giovane scrittrice nell’arco della serata: Chiara Filippelli, pubbliche relazioni e comunicazione dell’Hug- hub giovani, l’assessore Elda Chiara Del Vecchio e la scrittrice Teresa Morone che ha moderato l’evento. Le letture sono state affidate ad Antonella Bellisario Falato (Hug – hub giovani).

La kermesse letteraria “In Guardia, si legge!” è organizzata dal Mandorlo ODV mediante il suo responsabile Filippo Del Vecchio, in sinergia con l’amministrazione comunale di Guardia Sanframondi e la casa editrice “Edizioni 2000diciassette” nella persona della presidente Maria Pia Selvaggio che ne ha curato contenuti e autori prevedendo di donare i libri presentati nelle varie serate all’IIS Galilei-Vetrone polo scolastico di Guardia Sanframondi.

Sponsor delle serate culturali La Guardiense e l’azienda Gub di Luigi Morone.

Grande attesa per la chiusura della kermesse letteraria venerdì 3 marzo presso l’Ave Gratia Plena di Guardia Sanframondi.