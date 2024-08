Mariah Carey, il dramma: sua mamma e sua sorella morte lo stesso giorno

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – La mamma di Mariah Carey, Patricia, e la sorella Alison sono morte nello stesso giorno durante il fine settimana, come conferma 'People'. “Il mio cuore è spezzato dal fatto di aver perso mia madre lo scorso fine settimana. Purtroppo, in una tragica successione di eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno”, ha dichiarato la cantante vincitrice di un Grammy, 55 anni, in una dichiarazione esclusiva alla rivista. “Mi sento benedetta per aver potuto trascorrere l'ultima settimana con mia madre prima che morisse”, ha aggiunto l'artista. “Apprezzo l'amore e il sostegno di tutti e il rispetto per la mia privacy in questo momento impossibile”. Al momento non si conoscono altri dettagli, comprese le cause della morte di Patricia e Alison. Patricia, che in precedenza era stata sposata con Alfred Roy Carey, era una cantante d'opera e vocal coach diplomata alla Juilliard prima che la coppia accogliesse Alison, Mariah e il figlio Morgan. I genitori hanno poi divorziato quando la cantante di 'Hero' aveva 3 anni. Il rapporto di Mariah con la madre, da cui ha ereditato il talento vocale, è stato complicato per tutta la vita. —[email protected] (Web Info)

