Maria Elena e Giulio il bello delle fiction, cena a lume di candela

Il settimanale “Chi” ha pizzicato insieme Maria Elena Boschi e Giulio Berruti. Non è la prima volta che l’ex ministra del governo Renzi e l’attore vengono paparazzati insieme.

Nell’aprile del 2019, i due – che si professano amici – si presentarono ad uno degli eventi più esclusivi del FuoriSalone di Milano e la macchina del gossip si mise subito in moto.

Prima del lockdown, i fotografi di “Diva e Donna” li immortalarono a Fregene tra sorrisi e abbracci in un clima da primo appuntamento.

A maggio la coppia fu sorpresa a Villa Borghese insieme ai genitori di lui. Nelle foto pubblicate da “Chi”, Maria Elena e Giulio cenano a luci soffuse in un ristorante di Trastevere.

