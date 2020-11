Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono innamorati pazzi e sono pronti a convivere e a mettere su famiglia. “Mi sono emozionata quando Giulio ha parlato di noi in tv in modo così spontaneo”, ha confidato a un’amica Maria Elena dopo l’intervista di lui a “Verissimo”. A svelarlo è il settimanale “Chi”.

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, l'attore ha raccontato il loro primo incontro e la loro prima cena con tanto di aneddoto: "Lei era molto emozionata ed è caduta dalla sedia a tavola. Alzandosi si è scusata ma ha fatto cadere anche il vino che è caduto sul tavolo, ha macchiato la tovaglia e la camicia. Una scena molto goffa ma forse in quella goffaggine reciproca ci siamo un po' trovati".

L’ex ministra può contare sull’appoggio e sulla stima della “suocera”. “Maria Elena è una ragazza adorabile e vedo mio figlio Giulio veramente felice con lei – ha dichiarato a “Chi” Francesca Romana Reggiani, madre di Berruti – E’ stato un piacere avere Maria Elena ospite da noi al mare questa estate – continua la donna – E’ straordinariamente semplice e si comportava con noi come se fosse esclusivamente la ragazza di Giulio, non certo una ex ministro”.

L’amore c’è, l’approvazione delle famiglie pure. All’appello manca un passo importante che, secondo “Chi”, la coppia progetta per il 2021.