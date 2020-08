Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, relazione a gonfie vele

Condividi

La deputata di Italia Viva, Maria Elena Boschi, fasciata in un costume bianco, e l’aitante attore Giulio Berruti, con i muscoli in bella vista, sono più innamorati che mai come mostrano gli scatti pubblicati dal settimanale “Chi”. La coppia si rilassa in barca e naviga in un mare d’amore. Al largo di Stromboli i due piccioncini si baciano appassionatamente sia in barca che in acqua. Ad un certo punto Berruti compie un gesto romanticissimo: si sfila la collanina con un ciondolo a forma di cuore e la porge alla fidanzata che la indossa immediatamente e la sfoggia con orgoglio.

La relazione tra i due prosegue a gonfie vele nonostante le recenti dichiarazioni di Francesca Kirchmair, ex di lui. “La mia storia d’amore con Giulio Berruti non era chiusa quando lui si è messo con Maria Elena Boschi – ha svela l’attrice 23enne di origini austro-svizzere – Mi ha mentito e l’ho mollato. Ma la cosa incredibile è che ancora oggi ripete che con la Boschi sono solo amici. Perché lo fa? Che cosa vuole da me? Perché non riesce a essere chiaro? Non ci eravamo lasciati, riflettevamo sul nostro rapporto. Poi, invece, un giorno ho visto le foto di lui con la Boschi e ho letto che stavano insieme. Tutto come se io non esistessi”.

