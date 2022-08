Maria Cuono tra i premiati alla seconda edizione del Premio il Canto del mare

Condividi

Maria Cuono giornalista, insegnante e scrittrice si è aggiudicata un riconoscimento in occasione della seconda edizione del premio il Canto del Mare svolto a Patti. L’ evento è stato promosso dalla Casa Editrice Kimerik che con gratitudine ha premiato l’autrice per essersi contraddistinta per meriti letterari, per l’energia profusa e per il Suo ruolo di promotrice di cultura attraverso la pregevole opera letteraria Verso l’Orizzonte.

La silloge poetica è un omaggio a Lorella Cuccarini, ballerina, showgirl, cantante, attrice, donna di successo e benefattrice. A lei Maria Cuono dedica un’intensa silloge di poesie, scritte durante l’arco di tutta la sua vita. Fra le pagine scorrono ricordi, momenti di vita vissuta, persone importanti, episodi della fanciullezza o dell’adolescenza, riflessioni profonde sul senso della vita, sui sentimenti, su fatti d’attualità.

Fra i personaggi del mondo dello spettacolo c’è anche Luisa Corna che si complimenta per la bella iniziativa e scrive a Maria Cuono: “Devo confessarti che io sono un’amante di poesie e apprezzo molto l’animo nobile di chi sa catturare le proprie emozioni e trasmetterle agli altri attraverso l’arte della scrittura”.

La nota cantante, conduttrice, attrice e autrice le scrive, per il suo secondo libro “L’Arte dell’Incontro, edito a giugno 2020 da L’Argolibro, una bellissima prefazione. Il presente lavoro di Maria Cuono è stato realizzato durante il primo lockdown.

Ciò vuol essere un omaggio a tutti gli Artisti che ancora oggi si trovano in grandi difficoltà per i propri spettacoli. E’ una raccolta di interviste che Maria Cuono ha realizzato nel corso della sua carriera giornalistica a personaggi dello spettacolo noti al grande pubblico, dal 2007 ai giorni nostri. Fra le interviste c’è anche quella realizzata a Luisa Corna, dove la giornalista fra le domande effettuate, affronta il tema della Musica e la grande passione che Luisa riversa verso di essa. Si parla anche del libro di Luisa: “Tofu e la Magia dell’Arcorbaleno”, un racconto che spazia tra fantasia e realtà, con la prefazione di Enrico Ruggeri e una testimonianza particolare di Annalisa Minetti.

