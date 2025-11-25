Maria Cuono e Claudia Cotti Zelati in Scena a Roma

Il suo valore è attestato da numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Culturale Internazionale Cartagine nel 2023.

Tuttavia, la sua fama è legata principalmente alla produzione letteraria, che spazia con profondità tra la poesia d’impegno e d’amore, distinguendosi per uno stile spontaneo, diretto e profondamente emotivo.

Docente di Materie Letterarie, Maria Cuono unisce con successo la sua professione all’attività di Giornalista Pubblicista e Scrittrice pluripremiata. Laureata in Pedagogia nel 1996, ha intrapreso la carriera giornalistica nel 2005, collaborando con diverse testate autorevoli (tra cui Teatro.it) e ricoprendo anche ruoli direttivi di rilievo, come la Direzione Responsabile di Newspage Allinfo.

Questa collaborazione scenica è solo l’ultima, luminosa tessera che compone l’affermarsi di Maria Cuono come una figura di spicco e poliedrica nel panorama culturale italiano. Con l’ufficializzazione della sua presenza fra i finalisti della nuova edizione del Premio Internazionale Città di Latina e l’inserimento del suo nome nella rosa dei finalisti del prestigioso Premio Ovidio 2025, la sua attività di scrittrice e giornalista riceve un ulteriore e meritato riconoscimento.

Progetti Innovativi e Collaborazioni d’Eccellenza

Un capitolo di particolare successo è rappresentato dal progetto “L’Attesa”, per il quale le è stato conferito il prestigioso Premio della Critica. Si tratta di un prodotto multimediale che include la lirica Le tue parole (dedicata a Papa Francesco) e un toccante componimento sul dramma di Gaza. Attualmente, “L’Attesa” è in fase di trasformazione per un innovativo adattamento scenico e comunicativo.

Il progetto vanta la prefazione di Claudia Cotti Zelati e l’interpretazione di liriche scelte (recitate dalla stessa Cotti Zelati) e di altre selezionate e musicate dal Maestro Graziano Piazza Bellini, a testimonianza della sensibilità della Cuono verso i temi sociali e del suo peso nel panorama letterario nazionale e internazionale.

L’Impegno sul Palco: “Tutto con il cuore” in Scena

L’impegno più recente di Maria Cuono la vede protagonista non solo sulla pagina, ma anche sul palcoscenico, grazie alla solida e significativa collaborazione con l’autrice, sceneggiatrice e acting coach Claudia Cotti Zelati. Nata per la presentazione della silloge “Tutto con il cuore”, questa amicizia creativa ha dato vita al progetto scenico “Identikit Poetico Tutto con il cuore”, uno spettacolo teatrale scritto e diretto da Claudia Cotti Zelati. Questo evento ibrido, che intreccia narrazione, musica e i versi della Cuono in un coinvolgente storytelling, trasforma la poesia in un’esperienza viva e pulsante.

Maria Cuono è attivamente coinvolta in vari eventi legati a “Tutto con il cuore” al fianco di Claudia Cotti Zelati, portando il progetto in location prestigiose come la Fiera più libri più liberi, il Salone Internazionale del Libro di Torino e in diverse tappe.