Maria Corleone, al via la seconda stagione stasera 29 aprile: trama e anticipazioni

(Adnkronos) – Stasera, martedì 29 aprile, al via la seconda stagione di 'Maria Corleone', in prima serata su Canale 5. La serie, con Rosa Diletta Rossi nei panni della protagonista, sarà suddivisa in quattro prime serate. La prima stagione di Maria Corleone ha raccontato la storia di una giovane donna che, pur cercando di costruirsi una vita lontano dalle ombre oscure degli affari di famiglia, si è trovata intrappolata in un vortice di eventi che l’hanno trasformata. Dopo il finale drammatico della prima stagione, Maria si troverà al centro di un gioco di potere e vendetta che metterà in pericolo i suoi cari e tutto ciò per cui ha lavorato. Tra sparatorie, tradimenti e alleanze pericolose, il destino della sua famiglia si farà sempre più incerto. Ancora una volta dovrà fare delle scelte che metteranno alla prova non solo la sua lealtà verso la famiglia, ma anche il suo desiderio di una vita normale accanto a Luca Spada, il magistrato interpretato da Alessandro Fella. —[email protected] (Web Info)

