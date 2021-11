Margo’, “Permette, signorina”

Condividi

Margo’

IL 25 NOVEMBRE A MEZZANOTTE ESCE IL NUOVO SINGOLO

Permette, signorina

(Lunatika/ZdB)

PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA NAZIONALE A FAENZA (RA)

GIORNATA MONDIALE CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE

A cura del MEI e CASA DELLA MUSICA

Esce il 25 novembre a mezzanotte il secondo singolo “Permette signorina” per la neonata etichetta Lunatika, ideata da Giulia Massarelli, su licenza ZdB, label orientata a soli progetti femminili.

“Permette signorina” è prodotta da Matteo Gabbianelli dei KUTSO.

Il testo è dell’autrice Giuditta Maselli.

Margò ha 28 anni ed è una cantautrice romana.

Respira musica fin da bambina tra le mura di casa, dove il padre, musicista la avvicina a quel fantastico mondo.

Si diploma nel 2011 al liceo classico e dopo qualche anno si iscrive al Saint Louis di Roma, diplomandosi in canto pop.

È qui che entra a fare parte dell’orchestra vocale Flowing Chords, in veste di mezzo soprano.

Come membro di questo progetto ha collaborato con vari artisti quali: Diodato, Achille Lauro, Davide Shorty e Serena Brancale e ha partecipato alla trasmissione “Domenica In”.

Negli anni ha suonato in varie formazioni come interprete, fino a quando non è nata in lei l’esigenza di esprimersi con la propria musica.

I brani di Margò, le cui sonorità rarefatte e sognanti sono mutuate anche, ma non solo, dal dream pop di Aurora e dall’electro di Billie Eilish, danno voce ai suoi pensieri, descrivendo luoghi, esperienze e stati d’animo.

Attualmente sta lavorando a una manciata di canzoni con Brian Riente e Matteo Gabbianelli che sta producendo il suo primo album.

Pre-Save: https://backl.ink/149620317

Etichetta: LUNATIKA/ZDB

UPC/EAN: 8056585050178

COD. CAT: LNKZDB-MA01DIG21

ISRC: IT-CM2-21-00028

Le artiste raccontano:

“Permette signorina” è l’invito che qualunque donna vorrebbe sentirsi dire almeno una volta nella vita; sono parole che, troppo spesso, restano in bocca, lasciandoci sole, malinconiche, sedute in qualche anonimo bar con le labbra e il cuore tormentati dalla sete.

Sono dette da un uomo, queste parole, perché, almeno nelle canzoni, ci è ancora data la possibilità di credere che chi vuole porgerci un calice di vino abbia le migliori intenzioni.

Questo testo prende forma nella solitudine alla quale l’attuale periodo storico ci ha più volte costretto, nascendo manifesto di un urlo di rivalsa e di rivolta, dove però il desiderio di emanciparsi ha il dolce sapore alcolico del vino e la bellezza senza tempo del verso e della poesia.

Giuditta Maselli

È stato molto divertente e stimolante musicare la bellissima poesia di Giuditta Maselli, un’esperienza del tutto nuova sia per me che per Brian Riente. Partire da un testo non pensato per la musica, è stata una sfida, abbiamo dovuto modificare qualche parte ed adattarlo per trovare un ritornello. La melodia è nata facendoci ispirare dalle tante immagini suscitate dalle parole di Giuditta e dal riferimento musicale, fornitoci da Giulia, la colonna sonora de “Il favoloso mondo di Amelie”. L’intro con la frase di fisarmonica è stato il modo migliore per entrare in quel mood.

La canzone, inizialmente chitarra e voce, è cresciuta e ha preso forma in studio insieme a Matteo Gabbianelli, che si è occupato della produzione, del mix e del master.

Anche in questa fase, insieme a lui, abbiamo apportato ulteriori modifiche al testo e a qualche parte della melodia ed infine è diventata esattamente come la potete ascoltare adesso.

Ed ora con la forza delle sue parole, la dolcezza delle sue note e con il suo splendido vestito, “Permette, signorina” è tutta vostra, pronta per concedervi un ballo.

Margò