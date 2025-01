Marcos Giron, chi è l’avversario di Sinner al terzo turno degli Australian Open

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Jannik Sinner vola all'Australian Open. Il tennista azzurro ha battuto anche Tristan Schoolkate, nonostante un primo set da incubo, e ha raggiunto il terzo turno del primo Slam della stagione, dove ad attenderlo c'è Marcos Giron, tennista statunitense numero 46 del ranking, che ha sconfitto prima Hanfmann e poi Etcheverry, regalandosi così la sfida con il numero uno del mondo. Ma chi è Giron?

Marcos Giron nasce nella periferia di Los Angeles il 24 luglio 1993. Di origini ispaniche, Giron si appassiona fin dall'infanzia al tennis, riuscendo a vincere numerosi tornei ed entrando così nella top 20 del ranking under 18. Oltre alla racchetta, Marcos coltiva anche la passione per il basket, con i Lakers nel cuore, e il sogno di diventare un giorno un professionista. Presto però capisce che il tennis è la sua strada e la segue nella prestigiosa università UCLA, ovvero la University of California, Los Angeles. Qui vince il titolo nazionale battendo Alexander Sarkissian, anche lui futuro tennista professionista. La sua carriera però è condizionata da eventi traumatici. Prima la separazione dei genitori, che ha faticato ad accettare, poi due infortuni alle anche. Dopo gli interventi che ne seguono molti medici non credono che Giron possa tornare a giocare, ma Marcos continua la sua riabilitazione seguendo l'esempio di Sampras e Agassi, da sempre i suoi riferimenti più grandi. Giron riesce a tornare in campo e vince un titolo Challenger nel 2019 a Orlando, entrando per la prima volta nella top 100 del ranking mondiale riuscendo a qualificarsi, nel 2020, per il Masters 1000 di Cincinnati. Il 2024 è stato un anno positivo dopo Giron ha raggiunto il suo best ranking, diventando 37 del mondo, e si è confrontato anche con il doppio. Ora la sfida al numero uno. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.