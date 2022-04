Marco Conte con “Décolleté

Condividi

Il cantautore milanese Marco Conte torna a pubblicare: il beat, dal moderno sound pop trap, è firmato dal beatmaker e producer torinese Little Beat, giovanissimo ma sulla cresta dell’onda. L’arrange è minimal ed efficace, giocato attorno al riff di chitarra clean, che arpeggia una melodia groovy ed accattivante. Registrazioni, produzione vocale, mix e master a cura di Alessandro Mancuso, di Gallarate (VA), produttore di molti artisti emergenti della scena lombarda.

La canzone parla di un amore giovanile, spensierato e tagliente allo stesso tempo, con linee melodiche che si lasciano alle spalle sia il rap sia il cantautorato per fondere indie italiano e influenze della trap americana. Quasi come fosse la scena di un film, la scenografia del pezzo è quella di una serata, probabilmente un party, in cui avviene il famoso “colpo di fulmine”. La produzione vocale valorizza l’aspetto artistico e creativo dell’autotune, utilizzato per arricchire e colorare la timbrica calda del cantante. Le linee melodiche sono dirette, orecchiabili e semplici ed “entrano in testa”.

La grafica, di colori vivaci ed accesi, è del grafico e designer Paul Ear e vuole rispecchiare il mood spensierato, giovanile e sognante che la canzone incarna.

MARCO CONTE (Gallarate, VA, 23/11/1989) è cantautore e autore. E’ stato frontman della band pop punk The Fhackers (Rec Lab Studios e Pan Music Production), ha prodotto vari singoli con Phaser Studios, Andrea Immovilli, Thomas Calvi e Alessandro Mancuso e Davide Anselmi (EIFA Studios) ha studiato canto con Antonio Marino e Laura Ciriaco (The Voice 2017) e songwriting con Nyv (Sanremo Giovani 2018, Amici 2019), successivamente con Andrea Leprotti e Domenico Vena presso l’Accademia VMS. Ha partecipato e partecipa a diverse competizioni canore nazionali e internazionali. Si è esibito a Sanremo come ospite de Il Vinile d’Argento e di Cantanti per Passione (Vince Tempera, Francesco Strano). Tra gli ultimi riconoscimenti e premi per i suoi brani: Young Festival di Radio Bruno, Premio Folcioni, Bonola Sound Music Contest, Varedo in Canto, Festival di Arese, Festival di Chieri, Cantanti per Passione di Strano Francesco, Fantastico Festival, Genova per voi (Siae e Universal). E’ autore per diversi artisti emergenti, tra cui: Nihel (Area Sanremo 2021), Simone Veludo (Castrocaro e Sanremo Giovani 2021), Martina Raiola, Giorgia Pastori, Lisa Selmi, Deborah Ruggiero, Tommaso Araboni, Venere, Federica Labate in collaborazione coi producer Emanuele Sciarra, Nati e Alessandro Mancuso. Tra le sue ultime esibizioni, quella al prestigioso teatro del Casinò di Sanremo, con Lele Mora. Collabora come consulente artistico, PR e songwriter con La Gazzetta della Pop star, MRP studio, Vince Prodx, Phaser Studios, Agharti Records, Malamusica, Real Sound Milano, Petricore Records.

É anche frontman della band Simple Mint, insjeme a Simone Ostini.