Marchio Bossa il nuovo singolo “Secret Love Affair” feat. Ryu Zee Su

È in radio il nuovo singolo di Marchio Bossa “Secret Love Affair“ feat. Ryu Zee Su, disponibile in digitale (Playaudio/Azzurra Music), brano allegro e divertente, da scoprire.

“Secret Love Affair” è un brano che racchiude in tre minuti la capacità compositiva dei fratelli Piero e Pippo Lombardo unita alla ritmica della bossa nova classica sostenuta dagli archi del maestro Leo Gadaleta che esplode sul refrain in un dance latino impreziosito dalla voce dell’artista sud coreana Ryu Zee Su, per continuare, dopo “Somewhere“, questa bellissima collaborazione.

Il testo scritto da Maria Enrica Lotesoriere potrebbe sembrare “easy” ma in realtà è molto di più perché l’amore segreto è in realtà la Pace che oggi tutti invochiamo come mostrato nel video ufficiale che riunisce cantanti musicisti autori e ballerini italiani, coreani, bielorussi, ucraini e africani. Hanno suonato nel brano: Pippo Lombardo tastiere, Fabio Pignataro chitarra, Beppe Sequestro basso, Fabio Delle Foglie batteria, Leo Gadaleta archi e arrangiamento archi e Tullio Ciriello suoni e master

Ryu Zee Su afferma parlando del video: “E’ davvero magico. Prendendo spunto dal testo di Maria Enrica abbiamo voluto realizzare qualcosa di impattante, riunendo cantanti ballerini musicisti e autori coreani, italiani, ucraini, bielorussi e africani per rivendicare il nostro desiderio di Pace, e spero che il video e il brano, che sono molto godibili, servano a far arrivare questo messaggio profondo.”

Qui il video: https://youtu.be/JWZvpxhoNZ4

Marchio Bossa è una realtà pugliese creata nel 2001 dai fratelli Pippo e Piero Lombardo che ha all’attivo 8 album e più di 100 canzoni (per lo più inedite) ascoltate in ogni angolo del mondo. Top 1 in Thailandia Korea e Giappone nel 2005; dal 2015 ad oggi vanta 12 milioni di stream solo sulla piattaforma Spotify. Il genere creato dai fratelli Lombardo ha un respiro che parte dalla bossa nova fino ad inoltrarsi nella world music e realizza composizioni in più lingue (italiano, inglese portoghese e francese). I musicisti che si affacciano alla famiglia Marchio Bossa sono talenti nostrani e internazionali. Per il singolo “Somewhere” ci si è avvalsi della collaborazione della cantante sudcoreana Ryu Zee Su (suonato in tantissime radio nel mondo) e si prosegue con questa elegante singer dal grande fascino asiatico anche per il nuovo inedito “Secret Love Affair“, che sarà anche il titolo del nuovo album di prossima pubblicazione.

Marchio Bossa è anche qui: Web Site Facebook Instagram