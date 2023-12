Marchesa al Tempio di Pomona: vintage, design e arti decorative da venerdì 15 a domenica 17 dicembre

Condividi

La fiera della creatività torna nel centro storico con 40 straordinari espositori da tutta la Campania.

Salerno, 12 dicembre 2023 Per il suo ritorno nel cuore del centro storico non poteva esserci collocazione migliore: nel tempio dedicato alla dea della fertilità, sinonimo di ricchezza, produttività ma anche creatività. Da venerdì 15 a domenica 17 dicembre Marchesa sarà al Tempio di Pomona (via Roberto il Guiscardo).

Tre giorni dal sapore natalizio per respirare tutta l’inventiva, la genialità e l’estro di oltre 40 creatori della Campania che, tra vintage e artigianato, modernariato e oggetti di design, si mettono in vetrina per presentare le loro opere d’arte che si fanno borse, gioielli, accessori, complementi d’arredo.

A margine anche la possibilità di una semplice passeggiata tra le colonne del Tempio, un aperitivo o una tisana tra i banchi e volendo anche un laboratorio durante il quale, live, le stoffe diventano borse serigrafate Marchesa. L’occhio della creatività, ideato da Francesca Matera e Adriana Sannini che, con il supporto di Francesca Memoli, marchia a fuoco l’ennesimo happening formato famiglia, puro inno al bello, al riuso, al riciclo e all’upcycling, al consumo eco sostenibile.

«Torniamo nel centro storico e lo faremo per tre giorni. Ormai non abbiamo più bisogno di presentazioni. I creatori ci chiedono di partecipare e spesso siamo costretti a dire di no e a dover selezionare tra il top del settore. La Campania è in fermento sotto questo punto di vista, tant’è che per l’edizione alle porte abbiamo scelto solo ed unicamente espositori dell’intera regione», dice il team tutto al femminile.

Vintage, design e arti decorative faranno da sfondo all’evento che si ripete ogni volta con uno spirito nuovo.

INFO UTILI L’ingresso, consentito dalle 10.30 alle 21, è gratuito.