Marcello Veneziani al Centro Studi «La Contea»

Condividi

Giovedì 13 aprile 2023 appuntamento con «La cappa, gli scontenti, e la politica di oggi»

Nuovo appuntamento di grande rilievo culturale al Centro Studi «La Contea» di Napoli. L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 13 aprile, alle ore 18.30 con il giornalista e scrittore Marcello Veneziani che interverrà al dibattito dal titolo «La cappa, gli scontenti, e la politica di oggi». Un’occasione anche per discutere del suo ultimo libro «Scontenti. Perché non ci piace il mondo in cui viviamo» pubblicato da Marsilio Editori. Con lui ne parlerà Paolo Chiariello, direttore del magazine Fortune Italia. Il presidente Luciano Schifone porterà i saluti del Centro Studi.