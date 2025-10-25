Marcella Bella balla ‘Pelle Diamante’ a Ballando, Lucarelli: “Inguardabile, oltre il cringe”

0 minuto di lettura

Marcella Bella più energica che mai sul palco di Ballando con le stelle. Nella puntata di questa sera, sabato 25 ottobre, la cantante si è esibita in una coreografia sulle note di ‘Pelle diamante’, il brano portato in gara al Festival di Sanremo del 2024.

Ma la performance non ha convinto la giuria. Selvaggia Lucarelli, in particolare, non ha risparmiato le critiche: “Devo dire che la canzone era già molto cringe, ma era mitologica. Con te che spacchi la chitarra elettrica è diventato… trash, oltre il cringe”, ha detto la giurata.

Lucarelli ha poi rincarato la dose: “Era veramente inguardabile e non te lo meritavi, qui hai sbagliato anche in modo costruito. Era tutto pensato, avrei voluto vedere te ballare. E se lo riguardi, hai sbagliato anche il playback”, queste le parole di Lucarelli. Altrettanto negativi i commenti del resto della giuria, Marcella Bella ha infatti totalizzato 14 punti.

