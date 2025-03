Maratona di Roma, record di presenze: il percorso e dove vederla in tv

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – La Maratona di Roma, nome ufficiale Acea Run Rome The Marathon, festeggia domenica prossima l'ingresso nell'età della maturità a cifra tonda, 30 anni, con il record di presenze della sua ormai lunga storia. Gli iscritti sono 28.000 ma organizzazione e Fidal si aspettano un numero complessivo di 50.000 persone, di cui 22.000 dall'estero. Il fine settimana infatti vede anche in programma la gara amatoriale sui 5 km, Acea Water Fun Run di sabato con 22.000 iscritti, e la staffetta solidale Acea Run4Rome, entrambe con la primizia dell'arrivo al Circo Massimo. Nel 2021, ricorda la Fidal, i partenti iscritti alla gara regina erano 7.105, quest'anno 27.354 e le iscrizioni sono ancora aperte a quattro giorni dal via. Sono 126 le nazionalità in gara, che beneficia anche dell'inserimento nelle iniziative giubilari e infatti si vedrà il fiume umano passare in via della Conciliazione. Si calcola che in tutto, al lordo delle famiglie al seguito, almeno in 100.000 stanno convergendo su Roma, creando un indotto economico stimato intorno ai 75 milioni.

Partenza dalle 8 ai Fori Imperiali in direzione Colosseo ma l’accesso di tutti i maratoneti sarà da Piazza di Porta Capena (via di San Gregorio, ai piedi del Palatino) a partire dalle ore 6 fino a non oltre le 7,30. Dopo via dei Cerchi la rotta è verso via Ostiense e inizia il ritorno verso nord da viale Marconi verso i lungotevere, prima in sponda destra poi in sponda sinistra attraversando Testaccio, si passa ancora il fiume in direzione San Pietro, varie giravolte verso Prati e infine lo Stadio dei Marmi. Poco dopo il ritorno attraverso il quartiere Flaminio, il passaggio a piazza del Popolo, il transito nell'ansa barocca fino al ritorno in zona archeologica e l'arrivo al Circo Massimo. La manifestazione, si ricorda, è organizzata per la quinta volta da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle, e sarà visibile in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 9.15. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.