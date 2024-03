0 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Quest’anno è un edizione particolarmente importante per la maratona di Roma perché sarà completamente sostenibile. Acea ha messo a disposizione 20 autobotti per 60mila litri di acqua e 100mila bicchieri biodegradabili. Quest’anno per la prima volta aboliremo completamente dai nostri ristori l’uso della plastica”. Così Pierfrancesco Ragni, Vice Direttore Generale Corporate del Gruppo, dal palco del Expo Village della Acea Run Rome The Marathon che è stato inaugurato ieri presso il Palazzo dei Congressi all'Eur. —[email protected] (Web Info)

