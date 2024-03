Condividi

(Adnkronos) – Ancora un attacco degli Houthi nel Mar Rosso e ancora danni. Il Centcom ha riferito che sono stati lanciati due missili antinave contro la portacontainer M/V Msc Sky II nel Golfo di Aden, causando "danni". L'attacco è avvenuto tra le 15.50 e le 16.15. "Le notizie iniziali indicano che non ci sono feriti, la nave non ha richiesto assistenza e ha continuato la navigazione", ha riferito il Comando centrale americano, secondo cui uno dei due missili ha colpito la nave battente bandiera liberiana della compagnia di navigazione svizzera, mentre l'altro ha mancato l'obiettivo. Dopo qualche ora le forze americane hanno abbattuto altri due missili antinave lanciati dagli Houthi. In un post su X, il Centcom ha riferito che alle 20 di ieri ora locale è stata condotta un'operazione di "autodifesa" contro due missili antinave che rappresentavano "una minaccia immediata ai mercantili e alle navi della Marina americana nella regione". —internazionale/[email protected] (Web Info)