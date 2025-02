Manuela Arcuri chi è, l’attrice ospite oggi 2 febbraio a Verissimo

2 minuto di lettura

Manuela Arcuri sarà ospite oggi, sabato 1 febbraio, a Verissimo. Insieme all'attrice, nello studio di Silvia Toffanin, ci sarà anche il figlio Mattia, avuto dal marito (che ha sposato due volte) Giovanni Di Gianfrancesco. Manuela Arcuri nasce ad Anagni l’8 gennaio 1977. Comincia la sua carriera da modella a soli quindici anni, quando posa per alcuni fotoromanzi. Nel 1994 posa senza veli per il fotografo Alberto Magliozzi. L'anno successivo debutta nel film ‘I buchi neri’ di Pappi Corsicato come comparsa e nello stesso anno viene scritturata per un cameo ne ‘I laureati’ di Pieraccioni. Il successo arriva quando Giorgio Panariello le affida una parte importante nel film ‘Bagnomaria’ e grazie alla notorietà ottenuta, conduce 'Sanremo Estate'. Diventa il volto da copertina per giornali come ‘Max’, 'Boss Magazine' e ‘Playboy Italia’. Dal grande schermo, si sposta al piccolo schermo e nel 2001 ottiene un ruolo nella serie tv ‘Carabinieri’. Nel 2008 arriva invece il ruolo di Angela nella miniserie ‘Io non dimentico’. Ma il primo ruolo da protagonista arriva con la fiction di Mediaset ‘Pupetta – il coraggio e la passione’, grazie al quale vince il premio di miglior attrice al Roma Fiction Fest. E nel 2019, dopo la maternità, torna in televisione come concorrente di Milly Carlucci a 'Ballando con le stelle' col ballerino Luca Favilla. La prima relazione di Manuela Arcuri passata per le pagine di gossip è stata quella con il calciatore Francesco Coco. Grazie alla serie ‘Il peccato e la vergogna’ conosce Gabriel Garko, con il quale ha avuto una breve storia. Dopo il coming-out di Garko, Arcuri ha dichiarato che da parte sua quella era una vera storia d’amore: "A me non ha mai detto che era tutto falso. Il flirt durò pochi mesi, lui sembrava preso, anche fisicamente. Mi dispiace sapere che era tutta una recita", aveva raccontato l'attrice al settimanale Oggi. Nel 2010 si lega sentimentalmente a Giovanni Di Gianfrancesco. Dall’amore con l’imprenditore, l'8 maggio del 2014 nasce il loro primo figlio, Mattia. I due si sono sposati a Las Vegas nel 2013. E il 22 luglio 2022 i due si sono sposati, una seconda volta, sul lago di Bracciano. Al settimanale Oggi, Arcuri aveva raccontato: "Per un periodo ci siamo lasciati. Con la lontananza siamo maturati e ci siamo ritrovati e ri-fidanzati". Nel 2011 Manuela Arcuri è stata accusata di aver partecipato a delle feste private di Silvio Berlusconi per procurare a suo fratello, Sergio Arcuri, una parte in una fiction, e di aver addirittura fatto parte di un ménage a trois. L'attrice, ospite di Peter Gomez a 'La Confessione' ha smentito le voci e ha detto: “Ho conosciuto un uomo fantastico, non posso dire altrimenti. L’ho conosciuto perché in quel periodo lavoravo strettamente con Mediaset e sono andata ad alcune cene che organizzava”. —[email protected] (Web Info)

