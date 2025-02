Mantova, colpisce con 10 martellate la ex: arrestato 40enne

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Avrebbe colpito la sua ex con 10 martellate alla testa, per poi darsi alla fuga. La vicenda a Roncoferraro, in provincia di Mantova dove una donna 38enne di origini marocchine e con due figli di 11 e 9 anni, è gravissima ed è ancora in pericolo di vita. Ad aggredirla, come da lei stessa raccontato prima del pesante intervento neurologico, è stato il suo ex compagno, un 40enne anche lui marocchino.

A dare l'allarme è stato un corriere che, una volta sceso dal furgone per effettuare una consegna, ha sentito la richiesta di aiuto da parte della donna che, con il volto insanguinato, si era affacciata alla finestra della sua abitazione e con voce fievole chiedeva di chiamare un’ambulanza. A mettere i militari sulle tracce dell'uomo anche diversi testimoni, che avevano visto il 40enne allontanarsi dalla casa della ex.

L'uomo, con precedenti specifici di maltrattamenti e lesioni personali, con tanto di condanne, proprio nei giorni scorsi, era stato denunciato dalla donna per stalking: l’uomo avrebbe tentato più volte di entrare nell’abitazione della donna, presentandosi in svariati momenti del giorno sotto casa dell’amata. Forse perché non accettava la fine della loro relazione. La vittima aveva istallato una telecamera esterna, proprio per paura. E, in una videoregistrazione, si nota il 40enne mentre cerca di distruggere inutilizzabile la telecamera stessa. —[email protected] (Web Info)

