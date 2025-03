Manovre militari Usa-Sudcorea, Kim lancia missili balistici

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Corea del Nord ha lanciato "diversi missili balistici" in direzione del Mar Giallo. Lo rendono noto i militari sudcoreani, come riporta l'agenzia sudcoreana Yonahp, nel giorno dell'avvio di manovre militari congiunte che vedono impegnati Stati Uniti e Corea del Sud. I militari sudcoreani hanno comunicato di aver rilevato intorno alle 13.50 ora locale il lancio di "diversi missili balistici non identificati" dalla provincia di Hwanghae. Al momento non ci sono altri dettagli. Seul si è limitata a confermare di aver "rafforzato la sorveglianza" in "stretta cooperazione con gli Stati Uniti", mentre si tengono le esercitazioni annuali 'Freedom Shield'. Vedranno impegnati in totale, sottolineano i media sudcoreani, circa 19.000 truppe di Seul fino al prossimo 20 marzo. —internazionale/[email protected] (Web Info)

