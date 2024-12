Manovra, vertice di maggioranza: “Condivisi aggiustamenti”. Novità su Irpef, Ires e flat tax

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Si è svolto oggi a Palazzo Chigi un vertice di maggioranza sulla manovra, cui hanno partecipato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, i vice presidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti e il viceministro Maurizio Leo. L'incontro, svoltosi in un "clima molto collaborativo – si precisa in una nota diramata al termine del vertice – ha consentito di condividere alcuni aggiustamenti, in particolare sulle priorità della manovra: imprese, famiglie e sanità". Terminato il vertice di maggioranza, si è svolto il Consiglio dei ministri. Sul tavolo del governo, tra le altre cose, il dl milleproroghe e il dlgs sulla giustizia. Al termine del Consiglio la premier Meloni ha convocato un vertice sulla crisi in Siria, con i ministri competenti e l'intelligence. Tra le decisioni prese nel vertice di maggioranza, secondo quanto riferiscono fonti, ci sarebbe che la riduzione dell'Irpef per il ceto medio sarà attuata dopo aver consolidato i conti pubblici. Si lavora poi all'Ires premiale rivolta alla platea di imprese che investono e che incrementano l'occupazione. Fonti della Lega riferiscono che sarebbe stata raggiunta l'intesa sullo sconto fiscale alle imprese che investono i loro guadagni in azienda e assumono, con un taglio dell'Ires del 4%, che farebbe scendere l'imposta dal 24% a 20%. Le risorse necessarie, pari a 400 milioni di euro, saranno reperite attraverso un contributo preso dalle banche e dalle assicurazioni. Ancora, i dipendenti che svolgono anche lavoro autonomo potranno beneficiare della flat tax al 15% fino a 35.000 euro (il tetto attuale è fino 30.000 euro). Inoltre, arriva la tassazione al 5% per gli straordinari degli infermieri e degli specializzandi e stop al turnover per le forze dell’ordine e gli enti locali. —[email protected] (Web Info)

