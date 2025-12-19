Manovra, vertice a Palazzo Chigi con Meloni, vicepremier e Giorgetti

(Adnkronos) – Vertice sulla manovra in corso a Palazzo Chigi, presieduto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al tavolo il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La riunione arriva nel momento più delicato dell’iter parlamentare della legge di bilancio, dopo lo stop al pacchetto pensioni.

Redazione

