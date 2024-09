Manovra: Rubano (FI) “Bene Tajani, confermare aiuti a imprese e famiglie”

“Ha ragione il nostro segretario Antonio Tajani a confermare che anche la prossima manovra deve puntare agli aiuti alle imprese e alle famiglie. Forza Italia è per proseguire il taglio del cuneo fiscale, mantenere l’accorpamento delle aliquote Irpef, confermare l’aumento delle pensioni minime e attivare tutte le politiche possibili per continuare a far crescere il mercato del lavoro incrementando così le assunzioni e la produttività. E’ altresì importante trovare le giuste risorse per la nostra sanità pubblica. Siamo coscienti che esiste un problema di bilancio legato al debito pubblico, ma siamo altrettanto certi che, calibrando bene le risorse disponibili, anche quest’anno il governo di centrodestra centrerà gli obiettivi per la crescita del nostro Paese”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato, componente della commissione Finanze e vicesegretario regionale della Campania di Forza Italia.