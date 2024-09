Manovra 2025, Meloni: “Stagione dei soldi gettati dalla finestra e dei bonus è finita”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Adesso è fondamentale rafforzare e consolidare il quadro economico con le scelte che faremo nella prossima manovra economica, ispirata al buon senso e alla serietà". Lo scrive sui social, il premier Giorgia Meloni, in vista della prossima legge di Bilancio. "La stagione dei soldi gettati dalla finestra e dei bonus -avverte- è finita e non tornerà fin quando ci saremo noi al governo". Per il capo del governo "tutte le risorse disponibili devono continuare a essere concentrate nel sostegno alle imprese che assumono e che creano posti di lavoro e per rafforzare il potere di acquisto delle famiglie e dei lavoratori". Per Meloni "l’Italia sta crescendo più di altre Nazioni europee, nonostante il rallentamento dell’economia mondiale e la delicata situazione internazionale". "I dati macroeconomici – dal Pil all'occupazione, dall'export agli investimenti – sono positivi e rappresentano un segnale di grande fiducia. Proprio in questi giorni arriva il dato Istat del tasso di disoccupazione più basso dal 2008: 6,5%, sottolinea il premier, ricordando come "le scelte serie che abbiamo fatto, insieme alla centralità e all’autorevolezza dimostrata a livello internazionale, stanno contribuendo al buon andamento della nostra economia". —[email protected] (Web Info)

