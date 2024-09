Manovra 2024-2025, Freni: “Sarà di circa 25 miliardi”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "L'impatto della manovra" 2024-2025 sarà di 25 miliardi come quella di un anno fa". Federico Freni, sottosegretario all’Economia, a 24 Mattino su Radio 24 fornisce indicazioni e cifre sulla legge di bilancio che verrà varata dal governo. "Prima della manovra però, sarà licenziato il piano strutturale di bilancio (che deve essere presentato alla Commissione europea entro il 20 settembre ndr) che deve passare dall’approvazione del Consiglio dei Ministri e soprattutto dall'approvazione del Parlamento con un procedimento simile a quello della Nadef e del Def, sarà esaminato e con il sistema delle mozioni, auspicabilmente, sarà approvato", aggiunge. "Mi sembra presto dire che si potrà fare o che non si potrà fare, direi che ci stiamo lavorando, anche perché queste cose non è che si fanno solo con la volontà, ma si fanno con i soldi in cassa", aggiunge rispondendo ad una domanda sulla possibile estensione della seconda aliquota Irpef ai redditi sotto i 60mila euro.



Il governo ha smentito i rumors relativi all'assegno unico. Il sottosegretario smentisce le voci sui tagli al bonus mamme, messo a bilancio per 500 milioni nel 2024. "Io credo che se dovessimo metterci a rincorrere tutte le voci che escono in questo periodo sarebbe uno sport faticosissimo ed inutile, però nei piani del governo c’è un incentivo alla natalità e un supporto delle lavoratrici madri quindi poter tagliare questo bonus mi sembra fuori dalla realtà", dice. —[email protected] (Web Info)

