Manifestazione di interesse per l’affidamento di beni confiscati di competenza della Città Metropolitana di Napoli, avviato il Tavolo di concertazione

Dopo la pubblicazione dell’Avviso Esplorativo e la presentazione delle relative manifestazioni di interesse, prende ora il via – con l’assemblea pubblica tenutasi nella Sala consiliare di Santa Maria la Nova che ha insediato il Tavolo di concertazione – la procedura per la gestione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di competenza della Città Metropolitana di Napoli.

All’incontro sono intervenuti il Consigliere metropolitano Delegato in materia di Protezione Civile, Terra dei fuochi e Beni confiscati alla criminalità, Salvatore Flocco, il Segretario Generale della Città Metropolitana, Antonio Meola, responsabile per la Trasparenza e anticorruzione, il Vice Capo di Gabinetto, Davide Leonardi, la Dirigente della Direzione Patrimonio, Anna Capasso, e il Responsabile dell’Ufficio Beni Confiscati, Maurizio Conte.

Sono intervenuti i rappresentanti delle 32 associazioni che hanno risposto all’Avviso, i quali hanno illustrato i loro progetti per gli immobili di interesse, che sono dislocati in vari comuni dell’area metropolitana.

“La manifestazione esplorativa – ha affermato, in apertura dell’incontro, il Consigliere Flocco – serviva proprio a capire se ci fosse interesse, da parte delle associazioni, sui beni confiscati di proprietà della Città Metropolitana di Napoli. Sono contento di vedere che l’interesse è grande. Il nostro intento è quello di aprire il prima possibile tutti questi immobili, che prima erano vissuti dalla camorra, oggi versano per lo più in condizioni di abbandono ma domani, grazie all’impegno nostro e delle associazioni che operano nel sociale a favore delle categorie più deboli, rivivranno al servizio dell’intera cittadinanza”.

La riunione ha visto un’ampia e approfondita discussione che ha registrato il contributo di tutti gli intervenuti. L’amministrazione metropolitana terrà, ora, conto delle proposte emerse e predisporrà una deliberazione per individuare le finalità cui destinare ogni singolo bene. Successivamente saranno avviate le procedure di affidamento.