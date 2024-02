Condividi

“Il rispetto delle istituzioni è imprescindibile per chiunque in qualsiasi tempo e luogo”.

Stiamo assistendo – ha affermato il Consigliere Regionale della Campania Alfonso Piscitelli (FDI) – ad un grottesco utilizzo politico delle Istituzioni come l’uso di loghi della Regione Campania e dell’Anci Campania, come se fossero aziende private e non Enti e o Associazioni Pubbliche, che utilizzano il danaro dei contribuenti.

Un modus operandi senza nessuna vergogna – ha proseguito Piscitelli (Fratelli d’Italia) – un così poco rispetto delle Istituzioni utilizzate quando servono e per obiettivi di politica personale non si era mai visto prima.

Questa azione scellerata – ha aggiunto Alfonso Piscitelli – serve solo a distogliere l’attenzione da una gestione incompetente, inefficace e fallimentare a discapito dei cittadini della Campania.

Una grave errore – ha sottolineato il Consigliere Regionale Piscitelli di Fratelli d’Italia – che non dovrà più passare come “normalità” di un agire politico di rappresentanti delle Istituzioni, nello specifico dal Presidente della Regione Campania De Luca e dal Presidente dell’Anci Campania Marino.

I Responsabili politici di questo deplorevole atto – ha concluso Piscitelli – dovranno darne conto a tutti i cittadini Campani, che meritano, innanzitutto, rispetto ed hanno bisogno di ben altri impegni e attenzioni, come maggior Lavoro, sana Sanità, piena Assistenza sociale, Infrastrutture all’ avanguardia e dignitosa pubblica Istruzione.