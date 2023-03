Manifestazione antifascista di Firenze in assenza di Fascismo

Condividi

Firenze, manifestazione antifascista a difesa della scuola e della Costituzione, di sabato 4 marzo.

Manifestano contro il Fascismo ignorando che, se ci fosse davvero il Fascismo, loro non potrebbero manifestare.

Ma perché sono ignoranti, perché?!

“Vedo la gente sfilare contro i fascisti immaginari nelle piazze e mi dispiace per coloro che vorrebbero sembrare intelligenti e passano per imbecilli.” Serenella Bettin, giornalista

E poi sempre con questa solfa, questa prosopopea inutile che porta solo ignoranza. Insegnate ai ragazzi la libertà di pensiero, incoraggiateli allo studio, solo così saranno veramente antifascisti perché in ogni essere umano è presente un profondo desiderio di conoscenza e di verità, che si esprime attraverso l’esercizio della ragione.

“La ricerca della verità è possibile soltanto se parliamo chiaramente e semplicemente ed evitiamo tecnicismi e complicazioni non necessari. Dal mio punto di vista, mirare alla semplicità e alla chiarezza è un dovere morale degli intellettuali: la mancanza di chiarezza è un peccato e la pretenziosità è un delitto.”

Karl Popper

Questo antifascismo in assenza (fortunatamente) di Fascismo alimenta l’ingranaggio di una società che tenta di ridurre al silenzio e impoverisce l’uomo e le sue relazioni.

Dunque le manifestazioni non devono esserci? Assolutamente. Le manifestazioni sono indispensabili in una società libera ma quando le si fanno senza motivi veri, diventano esclusivamente teatro ridicolo di persone a corto di argomenti.

E poi ci sono le regole, stabilite per il bene dell’uomo. Certamente le regole pongono dei limiti, che sono necessari per garantire a tutti e a ciascuno il diritto di essere liberi.