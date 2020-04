Mangiare con grassi equilibrati per superare lo stress da quarantena a tavola

Condividi

Quando si decide di mettersi a “dieta” in primis si inizia a demonizzare i grassi. Anche in questo periodo di quarantena e sedentarietà spesso gli “esperti” consigliano (erroneamente) di non mangiare i grassi. Questo perché ci si focalizza solo sulle calorie. In realtà dei grassi abbiamo bisogno per formare l’involucro delle nostre cellule che si chiama membrana cellulare. Senza grassi non si può vivere perché senza i grassi non si forma la membrana cellulare! Alimentazione e membrana sono strettamente connesse. Oli e grassi che introduciamo a tavola determinano la qualità e la quantità degli acidi grassi che compongono la nostra membrana cellulare! E’ Soprattutto in periodi di stress, come quello che stiamo vivendo, che dobbiamo cercare di rinforzare le nostre cellule. Per fare questo abbiamo bisogno di introdurre in modo appropriato i grassi con l’alimentazione.In particolare, dobbiamo porre attenzione a dei grassi che il nostro corpo non produce e che sono detti grassi essenziali omega 6 e omega 3.

Gli omega 6 sono contenuti in olio di semi, di mais, di girasole, nella gran parte dei vegetali, frutta secca (come mandorle e semi di zucca)

Gli omega 3 li troviamo in alimenti come olio di lino, semi di lino, canapa, noci, spinaci, pesce, alghe.

Carne, formaggi e latticini contengono prevalentemente grassi saturi quindi vanno combinati con molta attenzione con gli omega 6 e gli omega 3.

Re delle nostre tavole, che non può mai mancare come condimento, è il prezioso Olio extra vergine d’oliva che contiene grassi monoinsaturi.

Per superare lo stress a tavola componiamo piatti colorati e combinati con i grassi in modo equilibrato.

Un esempio di pranzo : Cous cous con pesce spada, pomodorini e verdure di stagione sia cotte che crude.

Un esempio di cena: un trancio di salmone con cicoria cucinata in padella con olio extra vergine d’oliva, aglio e peperoncino.

Il suggerimento quindi è di portare a tavola i grassi giusti senza fobie e apprezzarne il gusto e il loro valore biologico senza rimpianti.