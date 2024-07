Mangia sushi, sta male e muore: mistero su morte 40enne nel messinese

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Va a mangiare sushi con le amiche, torna a casa, si sente male e muore. La vittima è una donna di 40 anni, Giuliana Faraci, originaria di Alcara Li Fusi (Messina), deceduta nella sua casa di Sant'Agata Militello, dopo una cena al ristorante venerdì sera. La famiglia della donna si è rivolta a un legale per chiarire le cause della morte e accertare eventuali responsabilità. La Procura di Patti (Messina) ha aperto una inchiesta e disposto l'autopsia. "Siamo increduli e devastati dal dolore – ha scritto su Facebook Bruno Mancuso, sindaco di Sant'Agata di Militello – Tristezza e rabbia ci assalgono, non ci si può rassegnare ad una morte di cui non ci sono spiegazioni". —[email protected] (Web Info)

