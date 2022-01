Manca poco all’appuntamento del 6 gennaio 2022 con «Ultimo Ballo in Maschera» al Museo Archeologico Calatia di Maddaloni

Condividi

MADDALONI – Tra pochi giorni riprendono gli appuntamenti del 2022 con la rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, nata da un’idea ed è diretta dal Maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià), che proseguirà fino al 12 febbraio 2022 e si realizza nella splendida cornice del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni.

Il prossimo appuntamento sarà quello del giorno 6 gennaio 2022 a iniziare dalle ore 16.30 e fino alle 19.30. Per l’occasione si prenderà parte in simbiosi alle coreografie di Monica Moraldo e alle letture di Mariano Cionti che si alterneranno alle parole dell’autore Lorenzo Sangalli nelle sale superiori del museo.

Infatti, nel corso della serata moderata dalla giornalista Lucia Grimaldi, ci sarà l’appuntamento con l’autore ovvero Lorenzo Sangalli che presenta “L’ARTE DELLO SPETTATORE”.

Lo scrittore è noto per la sua ricca bibliografia e ha confermato una particolare notorietà in occasione del suo studio “PASOLINI E LO SGUARDO DEL POETA – Uno studio sul film “Che cosa sono le nuvole?” di Pier Paolo Pasolini”, edito già nel 2017 per Giuseppe Vozza Editore in Casolla s.r.l..

Tornando alla serata dell’epifania, va detto che momento eccezionale sarà la possibilità di consegna agli ospiti già conosciuti ed ai nuovi che parteciperanno alla serata dell’attestato di partecipazione e la mascotte della rassegna presso la sala inferiore dove è esposta la Mostra permanente d’Arte Contemporanea.

Infatti, i presenti alle singole serate possono visitare anche la Mostra permanente d’Arte Contemporanea a cura di Luigi Fusco. Le opere esposte sono delle seguenti maestranze: Beatrix Jessica Jaeger, Michail Benois Letizià, Gabriella Ciaramella, Antonio Scaramella, Anna Maria Zoppi, Luciano Romualdo, Speranza Maiello, Angelo Coppola, Aurelio Gomes, Assunta Mauro, Stefano Visco, Ivana Storto e Laura Polise.

Organizzatori della rassegna sono l’U.N.A.C. Regione Campania e il Polo Museale della Campania (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) per il tramite del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni. Molte le Istituzioni e gli enti pubblici e privati patrocinanti e partner, come esposti nell’artistica locandina della programmazione che vede nella giornalista Lucia Grimaldi la presentatrice degli eventi.

I contributi fotografici e video sono a cura di Michele Pagliaro. Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a [email protected]