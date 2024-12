Manageritalia, Galà della solidarietà 2024 presentato oggi a Bologna

4 minuto di lettura

(Adnkronos) – La comicità sostiene la solidarietà. Saranno l’ironia, la sagacia e le battute più fulminanti di alcuni dei comici di Zelig, insieme al calore e alla generosità del pubblico emiliano romagnolo, i veri protagonisti de Il Gran galà della solidarietà 'Lei non sa chi sono io – tonight show', l’evento natalizio di beneficenza organizzato da Manageritalia Emilia Romagna in collaborazione con hub del territorio, Cida e Cfmt in favore delle principali associazioni umanitarie del territorio bolognese e non solo. Lo spettacolo è in programma domenica 15 dicembre alle ore 20.30 presso gli spazi dell’auditorium Hotel Savoia in Via del Pilastro 2 a Bologna. Saranno circa 1000 i biglietti messi a disposizione delle associazioni coinvolte. A illustrare oggi, nella Sala Anziani del Comune di Bologna, il programma e le finalità dell’evento sono stati: Massimo Bugani, assessore Innovazione digitale del Comune di Bologna – Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia Romagna e segretario regionale Cida Emilia Romagna – Roberto Morgantini, ideatore e fondatore delle Cucine popolari di Bologna Civibo odv – Alessia De Pasquale, conduttrice 'Di lei non sa chi sono io – tonight show' e Linda Lucchi, in rappresentanza dei ragazzi e ragazze vincitori delle borse di studio Manageritalia. Presenti in conferenza anche i rappresentanti delle 23 associazioni umanitarie partner de Il Gran galà della solidarietà 'Lei non sa chi sono io – tonight show': Ageop – Aifo associazione italiana amici di Raoul Follereau ets – Ail Bologna odv – Aliante – Ant – Bimbo tu – Cartiera – Casa Santa Chiara – Cefa – Ceps – cucine popolari – Emergency – Fata associazione famiglie tiroide assieme – Fiori di campo odv – fondazione Anna Mattioli – fondazione S. Orsola – Il granaio o.d.v. – Lilt – Loto onlus – Mani di mamma – Mondo donna onlus – Opera padre Marella – Sos donna. “Ringrazio Manageritalia – dice Massimo Bugani, assessore del Comune di Bologna – per la grande sensibilità che continua a dimostrare nei confronti delle associazioni che in questi anni hanno fatto grande Bologna ricordando a tutti quanto in questa città le parole solidarietà, umanità e altruismo non sono solo parole bensì il dna di una comunità”. “Giunto alla sua undicesima edizione – spiega Cristina Mezzanotte, presidente di Manageritalia Emilia Romagna – il Gran galà della solidarietà rappresenta non solo un’importante occasione d’aggregazione e d’incontro per tutta la comunità di dirigenti e manager emiliano romagnoli ma ancor di più un significativo momento di restituzione all’intera comunità cittadina che insieme vuole mettere al centro l’attenzione verso chi ha più bisogno o sta vivendo un momento di disagio. L’attenzione verso gli altri e la propria comunità dovrebbe essere un tratto distintivo di ogni buon manager, perché si cresce solo insieme, imprese e comunità cercando per quanto possibile di non lasciare nessuno indietro”. L’edizione di quest’anno de Il Gran galà della solidarietà dal titolo 'Lei non sa chi sono io – tonight show', vedrà la conduzione di Claudio Venturi e Alessia De Pasquale per una serata animata da un saluto di alcuni dei nomi più amati del panorama comico italiano come: Stefano Chiodaroli, il celebre 'panettiere' di Zelig, maestro della risata travolgente affiancato da Max Pieriboni che la sua ironia e leggerezza conquisterà il pubblico insieme a Gian Piero Sterpi garanzia di battute pungenti e risate esplosive e come special guest Alex 'Fido' Boschi. Ad anticipare lo spettacolo, la cerimonia di consegna delle oltre 150 borse di studio istituite dal Fondo Mario Negri, il fondo contrattuale di previdenza integrativa dei dirigenti del terziario, per i dirigenti e da Manageritalia Emilia Romagna per gli associati quadri, executive professional ed aderenti, volte a sostenere il merito e il talento dei giovani studenti e studentesse. I ragazzi e le loro famiglie avranno la possibilità di partecipare a 'Lei non sa chi sono IO' un innovativo e coinvolgente momento di 'unconventional training' e formazione – ideato e condotto da Enzo Memoli, esperto di formazione manageriale – che accompagnerà il pubblico verso un nuovo approccio alla gestione della relazione con l’altro, della reputazione personale e delle fake news, temi più che mai attuali nella società dominata dai social media. Il Gran galà della solidarietà 'Lei non sa chi sono io – tonight show' è sponsorizzato da: BCC-EmilBanca, Moreno, Sara Cirone Group società benefit, Schindler e Videorent. Manageritalia www.manageritalia.it – (Federazione nazionale dirigenti, quadri ed executive professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e contrattuale, valorizzazione e tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia, network professionale e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e sociale. Oggi Manageritalia associa oltre 43.000 manager. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni e una dedicata agli executive professional che offrono un completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero. —[email protected] (Web Info)

