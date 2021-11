Maltempo – V.Varriale, P. Di Fenza (Moderati) Pasquale Di Fenza, Consigliere regionale “La sicurezza dei cittadini prima di tutto. Intervenga la Protezione Civile”

Condividi

“Iniziano le forti criticità legate al maltempo a Napoli. Caduti alberi in diverse Municipalità come al Vomero in via Cimarosa, ai Camaldoli in via Orsolone ai Guantai e a Pianura. In assenza di risorse e di personale del Comune di Napoli è necessario intervenire con ogni strumento possibile per garantire l’incolumità dei cittadini. La sicurezza prima di tutto. Purtroppo anni di inefficienza della macchina amministrativa non possono mettere a rischio la vita dei napoletani. In assenza di altri mezzi e strumenti per intervenire repentinamente e con somma urgenza chiediamo che intervenga la Protezione Civile”.