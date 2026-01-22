Maltempo Sicilia, anche oggi scuole chiuse a Catania. Schifani convoca giunta straordinaria

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Sicilia conta i danni dell’eccezionale ondata di maltempo causata dall’uragano Harry che ha colpito l’isola in questi giorni. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha convocato la giunta in via straordinaria per le ore 12 di oggi a Palazzo d’Orléans, a Palermo. All’ordine del giorno ci sono la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale e la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale .

Scuole chiuse anche oggi a Catania dove il sindaco, Enrico Trantino, ha sospeso le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado “per consentire una valutazione degli eventuali danni che si sono verificati negli edifici scolastici, in modo da accogliere gli alunni e gli studenti in condizioni di massima sicurezza”. Per lo stesso scopo di sicurezza preventiva, rimarranno chiusi parchi e giardini pubblici.

Ripresa ieri sera la circolazione ferroviaria sulla Caltanissetta-Agrigento e sulla Siracusa-Caltanissetta. Rimane sospesa sulla Messina-Siracusa, sulla Catania-Palermo e sulla Catania-Caltagirone, dove il maltempo ha nuovamente danneggiato la linea ferroviaria con mareggiate e movimenti franosi. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione, compatibilmente con la situazione meteorologica in atto.

