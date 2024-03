1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il maltempo si abbatte sulla Lombardia provocando danni e disagi. Una bomba d'acqua si è abbattuta nelle ultime ore su Milano e in altre province della Lombardia causando numerosi allagamenti e disagi. Dalla mezzanotte alle 10 di oggi sono arrivate centinaia di chiamate ai vigili del fuoco che hanno effettuato già oltre 150 interventi di soccorso su tutto il territorio. Le squadre di soccorso sono state costantemente impegnate per gestire situazioni legate ad allagamenti e tagli di piante, con conseguenti problemi alla circolazione su diverse arterie stradali. Nel dettaglio sono 70 gli interventi effettuati a Milano, 30 a Varese, 16 a Como, 20 a Lecco, 15 a Monza-Brianza, 11 a Brescia, 6 a Cremona. Grazie agli sforzi incessanti delle squadre dei Vigili del Fuoco, la situazione è in fase di miglioramento, ma al momento risultano ancora una ventina di richieste di intervento in coda su tutto il territorio. In particolare, a Milano sono state segnalate 12 richieste di soccorso, a Monza 6, a Como 3 e a Varese 2. Una tromba d'aria si è abbattuta nella ultime ore in provincia di Varese. Sono 30 gli interventi dei vigili del fuoco per disagi creati dal forte vento in tutta la provincia. In particolare le squadre sono intervenute per mettere in sicurezza alberi e rami caduti o pericolanti. Nel comune di Gavirate, in via Cornelio Rovera, si è aperta inoltre una voragine e tre persone sono state evacuate a titolo precauzionale. —[email protected] (Web Info)

