1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

La primavera va in pausa in Italia, il quadro meteo cambia da oggi con l'arrivo del maltempo tra freddo, pioggia, vento e grandine. Scatta l'allerta meteo gialla per temporali in diverse regioni. La giornata di mercoledì 17 aprile, come hanno indicato le previsioni, segna un'inversione di tendenza dopo l'ultimo weekend caratterizzato da sole e caldo. Da oggi, temperature in discesa con un calo particolarmente evidente al Nord e al Centro. Contemporaneamente, arriva anche il maltempo che progressivamente si sposterà verso Sud e arriverà anche su Campania, Calabria e Puglia. Il trend proseguirà durante la giornata di giovedì 18 aprile, complice l'azione dei venti freddi che lasceranno il segno in particolare al Centro. La situazione migliorerà gradualmente sul fronte nordorientale. Il calo delle temperature, abbinato al maltempo, ripropone la neve su Alpi e Appennini anche a quote relativamente basse, attorno ai 1000 metri. La situazione rimarrà instabile anche in avvio di weekend, in particolare al Centro-Sud. Il fine settimana continuerà a proporre temperature basse per il periodo, in particolare durante la notte. La Protezione Civile segnala l'allerta meteo gialla per temporali in zone della Basilicata, della Calabria, della Campania, dell'Emilia Romagna, del Molise e della Puglia. In Calabria, scatta l'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. Quest'ultima indicazione riguarda anche Puglia e Molise. —[email protected] (Web Info)

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie. [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. [email protected] www.ilmonito.it