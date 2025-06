Maltempo nel bellunese, pioggia e detriti bloccano Borca di Cadore

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Una forte ondata di maltempo ha investito nella notte il comune di Borca di Cadore, nel bellunese. A causa delle fortissime precipitazioni (50 mm in 30') una frana ha interessato la frazione di Cancia. Alcune case sono isolate, la statale 51 di Alemagna risulta chiusa. Non risultano feriti. I vigili del fuoco e la Protezione civile stanno lavorando per riaprire una carreggiata e per liberare auto e abitazioni dal fango dove alcune persone sono rimaste bloccate. Forti piogge e locali grandinate sono previste anche oggi pomeriggio. L'allerta è gialla per temporali su tutta la regione, avverte su Facebook il governatore Luca Zaia. Sabato, sempre sulle Dolomiti Bellunesi, si è staccato un vasto fronte franoso da Cima Marcora sul Gruppo Sorapis. Secondo la prima valutazione tecnica fatta dal geologo Nicolò Doglioni incaricato dalla Provincia di Belluno e comunicata dall’ente, due distacchi avvenuti su due canaloni adiacenti hanno provocato la vasta frana. Il geologo ha sorvolato il fronte della frana con l’elicottero dei vigili del fuoco. Il distacco si è verificato nella stessa area di quello di due anni fa ma più a monte. Nell’area continua a sollevarsi della polvere e ieri è stato aperto anche il Centro operativo comunale della protezione civile di San Vito di Cadore, dopo che lo aveva già fatto Cortina. Ulteriori valutazioni verranno fatte da terra, non appena la frana si sarà definitivamente assestata. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.