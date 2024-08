Maltempo in Italia oggi, allerta meteo arancione in Emilia-Romagna

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Allerta meteo oggi, 19 agosto, sull'Italia. Il maltempo, che nel weekend ha lasciato il segno su buona parte del paese da Milano a Roma con lo stop al caldo afoso, con i temporali condizionerà anche l'inizio della settimana. Sulla base delle previsioni, scatta l'allerta arancione per il rischio di pioggia battente su zone dell'Emilia Romagna: riflettori accesi in particolare su montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale. I modelli indicano pioggia in particolare sulle regioni adriatiche. Secondo le previsioni, dalle prime ore di oggi sono probabili precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia. Persisteranno precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Veneto, Emilia- Romagna, Marche, Abruzzo e Molise in particolare sui versanti adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione su parte di Emilia-Romagna ed è stata valutata allerta gialla su Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria e buona parte di Sardegna, Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna. Il maltempo, dopo aver colpito soprattutto il Settentrione, si sposta verso il Centro e il Sud. Se la pioggia sarà presente soprattutto su Romagna, Marche e Abruzzo, il quadro meteo potrebbe peggiorare anche sul versante tirrenico da Lazio a Campagnia, per arrivare fino alla Calabria. La pioggia potrebbe far visita anche a Sicilia e Sardegna nel corso della giornata. La parentesi di maltempo sarà comunque limitata. Tra martedì 20 agosto e soprattutto mercoledì 21, infatti, l'anticiclone ritroverà stabilità: sole e temperature in salita. —[email protected] (Web Info)

