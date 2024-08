Maltempo, forti temporali in Brianza: Seveso sotto osservazione

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Forti temporali in passaggio oggi in Brianza, appena a nord di Milano. Tra le 6.30 e le 8 di questa mattina sono caduti 47 millimetri di acqua a Paderno Dugnano, 32 a Rho, 22 a Monza, 9 a Cinisello Balsamo. Lo riporta l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, che sui suoi canali social spiega: "L'onda di piena del Seveso sta passando adesso sotto Niguarda, con livelli poco sopra il metro, quindi per ora nessuna preoccupazione". Da ovest, aggiunge Granelli, sono in arrivo altri temporali, ora su Abbiategrasso, Magenta, Lonate Pozzolo, mentre alla vasca del Seveso e nelle centrali operative protezione civile e Mm servizio idrico si monitora la situazione. Già ieri, lunedì 26 agosto, erano stati sospesi i voli per l'aeroporto di Milano Malpensa a causa di un forte temporale che aveva reso inutilizzabili le piste di decollo e atterraggio. In poco più di un'ora, dalle 10.40 fino a mezzogiorno circa, oltre 60 litri d'acqua per metro cubo erano caduti nella zona dello scalo provocando il dirottamento di 27 voli sugli aeroporti di Linate, Bergamo, Torino e Venezia. L'acqua entrata nel terminal dalla strada ha creato disagi ai passeggeri. Il maltempo è diffuso in tutta Italia. Sono dieci infatti le regioni in allerta gialla, per la Protezione civile: Calabria, Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia e Umbria. —[email protected] (Web Info)

