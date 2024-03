1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una Pasqua nel segno dello Scirocco, il vento caldo proveniente da Sud-Est che colorerà di giallo il cielo. ''E' in arrivo un imponente carico di pulviscolo, proveniente dal deserto del Sahara sull'Italia e sull'Europa" dice all'Adnkronos il tecnico meteorologo Mattia Gussoni, annunciando l'arrivo di sabbia sahariana sui nostri cieli. Previsto "maltempo, durante il weekend di Pasqua, per l'effetto del passaggio di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico. Nel corso della prossima settimana poi il tempo si stabilizzerà e ci sarà un minor richiamo di correnti da sud''. Il quadro meteo delle prossime ore propone un'Italia divisa in due. La giornata di oggi sarà caratterizzata da sole e caldo al Centro e al Sud. Al Nord, invece, pioggia e temporali con la possibilità di neve sopra i 1500 metri. Il maltempo a Pasqua domani sarà un fattore al Nord e arriverà a interessare anche la Toscana e la Liguria. Per la giornata di sabato, il bollettino della Protezione Civile propone allerta gialla per temporali in zone di Emilia Romagna e Lombardia. In particolare, le zone dell'Emilia Romagna interessate sono Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense. In Lombardia, invece, allerta gialla per Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano. Nel dettaglio, il Lombardia il centro funzionale monitoraggio rischi della Regione ha emanato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) per possibili rischio idrogeologico, temporali e vento forte a partire dalle ore 12 di sabato 30 marzo. Lo fa sapere in una nota il Comune di Milano, assicurando che il centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi. La Protezione civile regionale ha diffuso per la Sicilia un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di sabato 30 marzo 2024, quando sono previste condizioni meteo avverse. "Dalle prime ore di domani e per le successive 18/24 ore – si legge nell'avviso – si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali, mareggiate lungo le coste esposte". —[email protected] (Web Info)

