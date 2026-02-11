Maltempo, allerta meteo arancione oggi su Calabria e Sicilia

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Italia sempre nella morsa del maltempo: due le regioni con allerta meteo arancione oggi giovedì 12 febbraio e otto in allerta gialla. Il Mediterraneo è interessato da diversi impulsi perturbati in arrivo dall’Atlantico: uno di questi porterà venti forti e precipitazioni, specie sulle regioni del versante tirrenico e nevicate consistenti sulla Valle d’Aosta.

L’avviso prevede dalla mattinata di oggi nevicate al di sopra di 1200-1300 m sulla Valle d’Aosta, con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti. Attesi inoltre venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con rinforzi di burrasca forte, su Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Basilicata, e il persistere dei venti occidentali da burrasca a burrasca forte, con raffiche fino a tempesta, su Sardegna, Calabria e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Lazio, in esaurimento nel corso del pomeriggio e su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione su settori di Calabria e Sicilia; allerta gialla su Sicilia, Calabria, Basilicata e settori di Campania, Puglia, Molise, Lazio, Abruzzo, Sardegna e Toscana.

