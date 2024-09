Maltempo al Nord, caldo record al Sud: settimana meteo “movimentata”, cosa dice l’esperto

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Maltempo al Nord, temperature fino a 30 gradi al Sud, Italia spaccata in due dal meteo nei prossimi giorni, tra temporali e caldo ben oltre la media stagionale. "Sarà una settimana movimentata per via del passaggio di alcune perturbazioni provenienti dall'Atlantico", spiega all'Adnkronos Francesco Nucera di '3BMeteo'. La prima, dice, è attesa in queste ore e porterà "piogge sparse e qualche temporale soprattutto al Centro-Nord. La seconda, più intensa, arriverà tra giovedì e venerdì, concentrandosi principalmente sul Nord, dove si prevedono fenomeni anche forti, e in parte sul Centro". Le regioni meridionali invece "saranno meno coinvolte. Le temperature saranno molto contrastanti: al Nord si percepirà un clima più autunnale, mentre al Sud i venti da sud innalzeranno i termometri su valori molto al di sopra della media del periodo con punte fino a 30 gradi", conclude Nucera. LAZIO – La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla con validità dalle prime ore di oggi, e per le successive 18-24 ore. Sul Lazio si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. CAMPANIA – La Protezione Civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una nuova allerta meteo di colore Giallo per temporali improvvisi e intensi che caratterizzeranno l'intera giornata di oggi. L'avviso è entrato in vigore alla mezzanotte di ieri e resta valido fino alle 23.59 di oggi, mercoledì 25 settembre. L'allerta riguarda la quasi totalità del territorio campano. Sono escluse solo la zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Si fa presente che la particolare perturbazione in atto potrebbe portare a rapidi cambi del quadro meteo e ad improvvisi temporali, anche di forte portata, a scala locale. Le precipitazioni potrebbero essere accompagnate da grandine, fulmini, raffiche di vento. Va quindi prestata attenzione al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, caduta massi e frane in considerazione della fragilità dei territori e degli incendi dei mesi scorsi. Si ricorda ai Sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni degli agenti atmosferici. TOSCANA – Possibili nuovamente pioggia e temporali a partire dalle aree della Toscana nord-occidentale. I fenomeni tenderanno poi ad estendersi all’intera fascia costiera e alle aree interne a ridosso. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore che nel nord-ovest scattato dalle 20 di ieri sera, martedì 24, e nelle altre aree dalla mezzanotte di oggi, per protrarsi, per tutte le zone interessate, fino alle 13 di oggi, mercoledì 25 settembre. Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale e saranno quindi possibili fenomeni intensi in grado di causare disagi e danni a carattere locale. —[email protected] (Web Info)

