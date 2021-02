Maltempo, 400 interventi dei Vigili del fuoco tra Salerno e Avellino

[VIDEO]

Prosegue senza sosta da due giorni il lavoro dei vigili del fuoco nelle province di Salerno e Avellino. Più di 400 le operazioni di soccorso effettuate.

A Ravello (Salerno), in costiera amalfitana, è franata una porzione di strada, nessuna persona è rimasta coinvolta. La zona è stata isolata e sono in corso sopralluoghi per mettere in sicurezza l’area. Dal mattino, inoltre, sono state diverse le operazioni di soccorso su tutto il territorio provinciale con maggiori criticità a Giffoni Valle Piana, Tramonti, Capaccio.

In provincia di Avellino, invece, le piogge intense hanno causato allagamenti a Forino, Cervinara e Olevano. In località Celzi, con gommoni e mezzi speciali, sono state tratte in salvo dalle loro abitazioni tre famiglie. A Monteforte Irpino è stata divelta dalle forti raffiche di vento la copertura in lamiera di un centro commerciale: è tutt’ora in corso la rimozione delle parti pericolanti.

Un altro intervento si è reso necessario sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, al km 28.600, per una frana che ha interessato entrambi i sensi di marcia tra Serino e Atripalda. Nessuna auto coinvolta, concluse nel pomeriggio le operazioni di messa in sicurezza e ripristino della viabilità.