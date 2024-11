Mak π 100 Grande evento di beneficenza a favore di Medici Senza Frontiere e per la sensibilizzazione alla donazione di organi

2 minuto di lettura

Condividi

Torna, in occasione delle festività natalizie, la serata a cura dell’Ortopedia Meridionale del dr. Salvio Zungri, per il sostegno a Medici senza frontiere e per la sensibilizzazione alla donazione di organi.

Il Teatro Mediterraneo (Mostra D’oltremare, Napoli) ospita, sabato 7 dicembre 2024 alle 21, “Mak π 100”, l’evento di beneficenza tra musica e cabaret con la direzione artistica di Mario Fasciano, batterista compositore e arrangiatore che ha lavorato con i grandi del rock internazionale e la regia di Fabio Mazzeo, condotto da Emanuela Tittocchia (ingresso ad invito sino ad esaurimento posti).

“E’ una tradizione oramai per l’Ortopedia Meridionale devolvere a Medici senza Frontiere, che è la più grande organizzazione umanitaria del mondo, la somma destinata per i gadget di Natale ed organizzare una serata alla quale abbiamo dato il nome di “Mak π 100” perché ci ricorda un po’ il passato tra musica e divertimento e che ci aiuta a sensibilizzare il pubblico alla donazione di organi. Il nostro invito è per tutti coloro che ci sono vicino durante l’anno e che offrono la loro professionalità ed il loro tempo alle persone meno fortunate di noi”, ha specificato il dott. Salvio Zungri.

Lo show

La serata vedrà salire sul palco un grande nome della musica italiana, Amedeo Minghi. Melodista dalla “nascita” (come ama definirsi), artista senza tempo, Minghi è una delle colonne portanti della musica italiana d’autore: dagli anni Sessanta ad oggi, è stato un grande innovatore, sperimentatore, ha partecipato 8 volte al Festival di Sanremo, raggiungendo l’apice del successo nel 1990 con la celebre “Vattene Amore” cantata in coppia con Mietta. Ha musicato testi sacri legati al mondo della fede come “Il Cantico delle Creature” e “Le Beatitudini” e ha dedicato un brano a Papa Giovanni Paolo II dal titolo “Un uomo venuto da lontano”. In oltre 50 anni di attività Minghi ha inanellato successi su successi. Nel suo concerto è accompagnato sul palco dal pianista Maestro Luca Perroni. L’artista romano ha recentemente pubblicato il suo album dal titolo “Anima sbiadita” ed è in tour in Italia. In scaletta i nuovi brani a cominciare proprio da Anima Sbiadita, scritta a quattro mani con l’autore Andrea Montemurro, ma anche i vecchi successi e le hit che lo hanno reso famoso come Vattene amore, Cantare d’amore, 1950, La vita mia e tanti altri.

Durante la serata il pubblico potrà ascoltare anche la voce di Vincenzo Incenzo. Autore di memorabili canzoni per i più grandi artisti italiani: Renato Zero, Armando Trovajoli, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Sergio Endrigo, PFM, Michele Zarrillo, Franco Califano, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Ron, Albano, Tosca e molti altri. Presente 11 volte come autore al Festival di Sanremo, è attivo anche in America Latina. Ha pubblicato 5 album come cantautore e scritto libri. Nel 2025 andrà in scena anche in Italia il musical evento “Frida mi amor”, di cui ha curato la musica e le canzoni.

Tra gli ospiti della serata anche “Martufello”, noto personaggio della tv italiana. Nato a Sezze Romano, Martufello ha avuto un talent scout d’eccezione: Pier Francesco Pingitore. Infatti, il comico lega la propria carriera al Bagaglino, divenendo col tempo uno dei membri più rappresentativi degli spettacoli teatrali, televisivi e cinematografici messi in scena dal gruppo, fino al 2011. Nella sua carriera anche il cinema e la scrittura.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.