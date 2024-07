MagicLand: una nuova stagione ricca di novità

Al via “Alberto Sordi e i suoi amici artisti”: una nuova mostra fotografica curata dal cugino del celebre attore, Igor Righetti.

L’estate brucia e con essa il divertimento raddoppia al Parco MagicLand di Valmontone! Tra le novità imminenti, la mostra fotografica dedicata ad Alberto Sordi, visitabile a partire da lunedì 15 luglio.

“Alberto Sordi e i suoi amici artisti“, questo il titolo della nuova esposizione, curata da Igor Righetti, giornalista, conduttore Rai e cugino dell’attore. La mostra sarà allestita nel foyer del Gran Teatro Alberto Sordi.

20 scatti emozionanti immortalano Sordi fuori dal set, nelle pause di lavorazione, circondato da amici e colleghi celebri come Vittorio De Sica, Monica Vitti, Anna Magnani, Aldo Fabrizi, Brigitte Bardot, David Niven, e tanti altri. Le immagini provengono dall’archivio di famiglia del curatore e da Reporters Associati & Archivi di Alessandro Canestrelli, figlio del fotografo di scena di molti film di Sordi.

“Dopo il grande apprezzamento da parte del pubblico della mostra ‘Alberto Sordi segreto’ svoltasi nel 2023 – ha dichiarato Guido Zucchi, Ceo di MagicLand – quest’anno abbiamo allestito una nuova esposizione animata da una tematica diversa. Sarà un’occasione unica per scoprire i tanti amici artisti del grande attore“.

“Il 15 giugno scorso – spiega Igor Righetti – Alberto avrebbe compiuto 104 anni. Questa mostra assieme ai suoi amici artisti lo festeggia nel teatro a lui dedicato proprio nel periodo in cui nei cinema viene proiettato il primo docufilm sulla sua vita privata dal titolo ‘Alberto Sordi secret’, da me scritto e diretto“.

La scelta di MagicLand non è casuale: Alberto Sordi aveva un legame speciale con Valmontone, dove il padre Pietro era nato e vissuto. Da bambino e da ragazzo, frequentava il paese con la sua famiglia. Il Gran Teatro del Parco, intitolato a lui dal 2023, offre ai visitatori un ulteriore omaggio a questo straordinario artista.

Per MagicLand la mostra fotografica “Alberto Sordi e i suoi amici artisti” non rappresenta solo un’occasione per celebrare uno dei più grandi attori italiani: si tratta di un’iniziativa che va oltre il semplice intrattenimento, contribuendo ad arricchire l’offerta culturale del territorio e a valorizzare la figura di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema. L’iniziativa, dunque, si inserisce in un quadro più ampio che vede MagicLand sempre più impegnato nella promozione della cultura, attraverso diverse attività e progetti.

In questo modo, il parco divertimenti si conferma non solo come spazio ludico per famiglie, ma anche come polo culturale in grado di offrire al pubblico esperienze di valore.

Oltre alla mostra, MagicLand offre un’ampia gamma di attrazioni per tutti i gusti ed età. Tra le novità della stagione 2024, spicca la tematizzazione ancora più ricca del suo parco acquatico, MagicSplash, che è divenuto un vero e proprio paradiso caraibico per tutta la famiglia.

Con oltre 39 attrazioni, aree tematiche dedicate, spettacoli ed eventi, MagicLand si conferma come la “Capitale del Divertimento” del Centro-Sud Italia, pronta ad accogliere grandi e piccini per un’estate indimenticabile.

L’ingresso all’esposizione è gratuito per tutti i visitatori del Parco.